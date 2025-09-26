xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 3 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 57,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 10:33 น. (ครั้งที่ 3) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 57,100.00 บาท รับซื้อ 57,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 57,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 55,864.60 บาท