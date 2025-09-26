"ภราดร" เผยแผนใช้งบฯ 68 แบ่งคนละครึ่งเกือบ 5 หมื่น ล.- เยียวยาชายแดนกว่า 1.5 พัน ล.

วันนี้ (26 ก.ย.2568) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ได้มีการพูดคุยกับ นายอนันต์ แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รวมถึงได้ปรึกษากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ถึงการใช้งบประมาณ ปี 2568 ที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนนี้ ว่า มีงบฯ เหลืออยู่ 60,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลางสำรองฉุกเฉิน และอีกส่วนจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่ง ในเฟสแรก โดยจะให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน ประมาณ 13 ล้านคน วงเงินประมาณ 22,000 กว่าล้านบาท โดยจะให้เพิ่มเติมจากเดือนละ 300 บาท เพิ่มเป็น 2,000 บาท
นอกจากนั้น จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมไปถึงจะใช้งบประมาณในปี 2569 มาเพิ่มเติม ประมาณ 25,000 ล้านบาท ส่วนอื่นจะเป็นของหน่วยงานที่ขอเข้ามา เช่น หน่วยงานทหารในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 500-700 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณรายจ่ายประจำที่ตั้งไว้อย่างเงินเดือนข้าราชการประมาณ 3,000 ล้านบาท และยังเป็นงบประมาณ ในส่วนที่อนุมัติโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการจะนำงบดังกล่าวมาใช้ เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีในส่วนที่ค้างท่ออยู่ประมาณ 1,580 ล้านบาท
