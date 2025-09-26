xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ -4.13 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 5,347.37 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 ก.ย.) ดัชนี Set Indexเปิดตลาดที่ระดับ 1,284.13 จุด ปรับลดลง 4.13 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.32 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,347.37 ล้านบาท