ออสเตรียผ่านกฎหมายการครอบครองอาวุธปืน หลังเกิดเหตุกราดยิงใน รร.ดับ 10 คน

ออสเตรียผ่านกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน เพื่อตอบสนองต่อเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนในโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 คน ที่เมืองกราซ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ
โดยพรรคการเมืองทั้งหมด ยกเว้นพรรคเสรีภาพแห่งออสเตรีย (FPO) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัด เห็นชอบให้เพิ่มอายุขั้นต่ำในการซื้ออาวุธปืนพก และปืนลูกโม่ จาก 21 ปีเป็น 25 ปี และปืนไรเฟิลจาก 18 ปีเป็น 21 ปี เริ่มตั้งแต่ปีหน้า เพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบทางจิตวิทยาก่อนการครอบครองอาวุธ และต้องทำการประเมินเป็นเวลา 5 ปี ยกเว้นสำหรับนักล่าสัตว์ และนักกีฬายิงปืน เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีการฝึกฝนอย่างเข้มงวด
สภาผู้แทนราษฎรยังอนุมัติการขยายระยะเวลารอคอยระหว่างการซื้อและการส่งมอบอาวุธปืนจาก 3 วันเป็น 4 สัปดาห์ การปฏิรูปนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ในอนาคต ซึ่งนายเกอร์ฮาร์ด คาร์เนอร์ รัฐมนตรีกิจการภายในออสเตรีย ระบุว่า เป็นการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนที่สำคัญที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา
โดยพรรคการเมืองทั้งหมด ยกเว้นพรรคเสรีภาพแห่งออสเตรีย (FPO) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัด เห็นชอบให้เพิ่มอายุขั้นต่ำในการซื้ออาวุธปืนพก และปืนลูกโม่ จาก 21 ปีเป็น 25 ปี และปืนไรเฟิลจาก 18 ปีเป็น 21 ปี เริ่มตั้งแต่ปีหน้า เพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบทางจิตวิทยาก่อนการครอบครองอาวุธ และต้องทำการประเมินเป็นเวลา 5 ปี ยกเว้นสำหรับนักล่าสัตว์ และนักกีฬายิงปืน เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีการฝึกฝนอย่างเข้มงวด
สภาผู้แทนราษฎรยังอนุมัติการขยายระยะเวลารอคอยระหว่างการซื้อและการส่งมอบอาวุธปืนจาก 3 วันเป็น 4 สัปดาห์ การปฏิรูปนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ในอนาคต ซึ่งนายเกอร์ฮาร์ด คาร์เนอร์ รัฐมนตรีกิจการภายในออสเตรีย ระบุว่า เป็นการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนที่สำคัญที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา