ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 57,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 09:03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 57,050.00 บาท รับซื้อ 56,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 57,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 55,803.96 บาท