พบสัตว์ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลำลูกกา เตือนพื้นที่ในรอบรัศมี 5 กม.เฝ้าระวัง

วันนี้ (26 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประกาศเตือนว่า พบสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณหมู่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว และชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร เฝ้าระวัง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดในพื้นที่โดยเด็ดขาด
สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดังนี้
- หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
- หมู่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดังนี้
- หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
- หมู่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี