แผ่นดินไหว 3.2 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ ห่างแม่สาย 178 กม. ไม่มีความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (26 ก.ย.) เวลา 06.09 น. เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 3.2 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเมียนมาร์ ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 178 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายความเสียหาย