กรมคุกแจง "ทักษิณ" แจ้งประสงค์ช่วยงานลอกท่อ

นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ว่า เตรียมให้นายทักษิณ ช่วยคุมงานลอกท่อนั้น นายทักษิณ ได้พูดคุยและแจ้งความประสงค์กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม หากเป็นไปได้ก็อยากช่วยงานสาธารณะ ลอกท่อเพื่อประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งการพิจารณาส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำงานสาธารณะลอกท่อ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ พ.ศ.2566 ที่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติว่าต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป กำหนดโทษจำคุกไม่เกินสามปี ต้องจำคุกมาแล้วระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 การมีโทษหนึ่งปีต้องจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน เป็นการต้องโทษจำคุกครั้งแรก การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดให้ออกไปทำงานจะต้องคำนึงถึงพฤติการณ์การกระทำผิด ลักษณะความผิด ความรุนแรงของคดี ด้านข้อมูลบุคคล ให้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพหรือความแข็งแรงของร่างกาย
สำหรับข้อดีในการทำงานสาธารณะประโยชน์ของนักโทษ คือ เป็นการสร้างตัวอย่างที่ดี ในการใช้ความมานะอุตสาหะ ทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม หรือชดเชยการกระทำความผิด ช่วยให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ด้านการทำงานสาธารณะต่อประชาชน ดังนั้น หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ เรือนจำอาจพิจารณานำเข้าคณะกรรมการชั้นเรือนจำ เพื่อเสนอคณะกรรมการชั้นกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณา