"ธรรมนัส" สั่งเดินเครื่องซีเกมส์เต็มสูบ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2025 ) ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
ภายในงานมีผู้บริหารจากวงการกีฬาไทยจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีอีโอ สำนักงานซีเกมส์ พร้อมผู้แทนจากสมาคมกีฬาต่างๆ เข้าร่วม
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธันวาคมนี้ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด รวมถึงการจัดหาอาสาสมัคร ตนได้มอบนโนบายไปให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท่านอรรถกร ศิริลัทธยากร แล้วว่าให้หามืออาชีพมาช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน และมองว่านี่คือการแข่งขันรายการสำคัญ ที่จะสะท้อนภาพประเทศไทยไปสู่สายนานาชาติ รวมถึงได้กำชับให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา และในที่ประชุมครั้งนี้ ตนก็ได้ร่วมพูดคุยกับสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องปัญหากีฬาเปตองในซีเกมส์นั้น ตนพร้อมจะผลักดันให้การแข่งขันนั้นจัดขึ้นตามโปรแกรมเดิม ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ตนได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงาน 1 ชุดที่มีความเชี่ยวชาญขึ้นตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากพบมีการกระทำไม่ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย หรือหากพบว่าไม่มีการกระทำผิด ก็ต้องให้ความยุติธรรมต่อไป
ขณะเดียวกัน ก็ได้มอบหมายให้คณะทำงานอีกชุด ทำหน้าที่ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย นำโดยท่านประธานโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ท่านชัยภักดิ์ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลางเปตอง เดินทางไปเจรจากับ สหพันธ์เปตองนานาชาติ เพื่อขอให้อนุมัติและรับรองให้การมีการแข่งขันเปตองในซีเกมส์