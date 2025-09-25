กองทัพบกเตรียมจัดพิธีสดุดีทหารกล้า สละชีพในเหตุพิพาทชายแดนไทย-เขมร

รายงานข่าวจากกองทัพบก ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่จัดพิธีสดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันที่ 26 กันยายนนี้ บริเวณหน้ากำแพงอนุสรณ์กองทัพบก หรือ เมมโมเรียล วอลล์ โดยมีการติดป้ายภาพของกำลังพลที่เสียชีวิต 16 นาย พร้อมเตรียมนำแผ่นทองเหลืองที่จารึกชื่อกำลังพลทั้งหมด ขึ้นติดที่กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก
โดยในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ย. 2568) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จะเป็นประธานในพิธีสดุดีทหารกล้า และมีพระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท) หรือ หลวงปู่ศิลา มาเข้าร่วมพิธีด้วย โดยมีกำหนดการดังนี้
08.00 น. พิธีแสดงความเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
08.45 น. พิธีสดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตฯ ณ บริเวณหน้ากำแพงอนุสรณ์กองทัพบก
09.30 น. พิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลที่เสียชีวิตฯ ณ หอประชุมกิตติขจร
10.15 น. พิธีมอบความช่วยเหลือแก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต
อีกทั้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ. 2) จะมาบรรยายพิเศษวันสดุดีทหารกล้า ณ หอประชุมกิตติขจร กองทัพบก ด้วย