กรมเจ้าท่าจับมือ ทร.-กทม.จัดเรือรับ-ส่ง ปชช.ฟรี

จากกรณีเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้ต้องปิดเส้นทางการจราจรทางบก กระทบต่อการเดินทางของประชาชน ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับกองทัพเรือ และกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชน จัดเรือ "เจ้าท่า 214" และเรือ "ขส.ทร." รับ-ส่งประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่าง ท่าเรือพายัพ – ท่าเรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) – ท่าเรือเทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
พร้อมประสานผู้ประกอบการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และ บริษัท ไทยสมายล์โบ้ท จำกัด เพิ่มจุดรับ-ส่งประชาชนทางน้ำ ที่ท่าเรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชชั่วคราว (ท่าเรือวชิรพยาบาล) ในเส้นทางขาขึ้นจากสาทรไปนนทบุรี
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ดังกล่าว