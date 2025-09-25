ชมรมร้านอาหารร้องรัฐบาลช่วย SME ผ่านมาตรการภาษี-ปล่อยซอฟต์โลน เสริมสภาพคล่อง

นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย เข้ายื่นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ต่อนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ทั้งในเรื่องของนโยบายคนละครึ่ง ที่ร้านอาหารที่เป็น SMEs นิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีให้บุคคลธรรมดาสามารถใช้ใบกำกับภาษีจากร้านอาหาร SMEs นำไปลดหย่อนภาษีในปี 2570 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท และให้นิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายจากงานเลี้ยง สัมมนา หรืองานรับรองในร้านอาหาร SMEs ไปลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท
นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 2.5% โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ