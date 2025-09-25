สภาล่มรับ "รบ.อนุทิน" ลงมติร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด องค์ประชุมไม่ครบ

การประชุมสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งมีนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาทำเนื้อหาสาระนานกว่า 1 ปี 8 เดือน ก่อนเสนอให้สภาฯ พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 การอภิปรายในช่วงบ่ายนั้น การลงมติในแต่ละมาตราของร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นยิ่งกว่าเดิม แต่ละมาตรามี สส. แสดงตนเป็นองค์ประชุมเกินมาเพียง 2-3 เสียงเท่านั้น
กระทั่งถึงมาตรา 22 มีผู้มาแสดงตนเป็นองค์ประชุม 246 เสียง พอดีกับองค์ประชุม แต่ปรากฏตอนเสียบบัตรลงคะแนนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในมาตรานี้หรือไม่ มีคะแนนรวมเพียง 245 เสียง เท่านั้น ไม่ครบองค์ประชุม แต่นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ระบุว่า มีสมาชิกลงมติด้วยวาจาเพิ่มอีก 1 เสียง ทำให้มีเสียง 246 เสียง ทำให้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลุกขึ้นประท้วง โดยยืนยันว่า การเสียบบัตรลงคะแนน มี สส. ไม่ครบองค์ประชุม และไม่มีการลงมติด้วยวาจาเพิ่มเติม ขอให้ตรวจด้วย
กระทั่ง นายฉลาด ต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงมติอีกครั้ง พบว่า สมาชิกที่ลงมติด้วยวาจาเพิ่มเติมนั้น ได้เสียบบัตรลงคะแนนไปแล้ว ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบในการลงคะแนน ทำให้องค์ประชุมสภาล่มในทันที นายฉลาดต้อง สั่งปิดประชุมในเวลา 16.00 น.