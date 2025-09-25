ผบ.ตร. รอเคาะ! ทุบ หรือ ซ่อม สน.สามเสน แห่งใหม่

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 และ พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผกก.สน.สามเสน เข้าร่วมประชุมที่ สน.สามเสน ชั่วคราว พร้อมทั้งไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน ที่เข้ามาพักอาศัยในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก่อนจะออกมาเปิดเผยว่า วันนี้ในที่ประชุมมีวาระการประชุมทั้งหมด 3 เรื่อง คือ การดูแลเรื่องการจราจร การดูแลที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ สน.สามเสน ที่ได้รับผลกระทบ และเรื่องการสอบสวน ซึ่งจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องแรก การดูแลสภาพจราจร ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่องจัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบ มีการประสานไว้ 3 ที่ ในระยะยาว คือ หอพักแพทย์ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต และโรงแรมสวนดุสิต เพลส
ส่วนความเสียหายของ สน.สามเสน และแฟลตตำรวจ เบื้องต้นมีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุป โดย สน.สามเสนใหม่ ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วกับผู้รับเหมา ตนได้เซ็นรับให้เป็นทรัพย์สินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว เพราะที่ผ่านมากระบวนการก่อสร้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 40 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์ ก่อนจะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม แต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทำให้มีเสาเข็มที่ค้ำยันอาคารขาดไป 3 ต้น และมีดินสไลด์ออกมา 15 เมตร จาก 20 เมตร ของความยาวตัวอาคาร อีกทั้งยังมีเสาไฟฟ้าล้มฟาดใส่ตัวอาคาร ทำให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งชั้นใต้ดินของแฟลตตำรวจก็มีดินสไลด์เข้ามาในพื้นที่เช่นกัน โดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องให้สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประเมินตรวจสอบ
สำหรับผู้รับผิดชอบ ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทน รฟม. แล้ว ทาง รฟม. ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ระยะเวลายังไม่สามารถกำหนดได้ รวมทั้งการที่ข้าราชการตำรวจจะกลับมาพักอาศัยอยู่ในแฟลตที่เดิมนั้นก็ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ หากในอนาคต สภาวิศวกรรมสถานฯ ประเมินแล้วว่า สามารถซ่อมแซมและกลับเข้ามาอยู่ได้ตามปกติ ตนเองก็มั่นใจว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ โดยตนจะเป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเอง แม้ว่าความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะยังวิตกกังวล เหมือนกับกรณีตึกของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ตาม
สำหรับเหตุการณ์นี้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ตอนนี้มาแจ้งความและแสดงตนเป็นเจ้าของอาคารแล้ว 11 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพียงชาวบ้านที่แสดงฐานะเท่านั้น แต่ยังไม่ได้บอกในรายละเอียดว่ามีส่วนใดเสียหายบ้าง ยืนยันว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าแจ้งความ สามารถเข้ามาแจ้งได้ที่ สน.สามเสน ชั่วคราว หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ขณะเดียวกัน ตนเองได้สั่งการให้ตำรวจ สน.สามเสน ออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยกับอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถพักอาศัยได้ เพื่อความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน
สำหรับ สน.สามเสน ชั่วคราวนั้นยังมีสัญญาเช่าภาคเอกชนอยู่อีก 6 เดือน ซึ่งค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่ 200,000 บาท โดยไม่มีผลกระทบ หาก สน.สามเสน แห่งใหม่ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ก็จะมีการขยายสัญญาเช่าที่เดิมไปก่อน และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด