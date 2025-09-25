xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +11.04 จุด มูลค่าซื้อขาย 35,267.88 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 11.04 จุด หรือ +0.86% ที่ระดับ 1,289.45 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,267.88 ล้านบาท