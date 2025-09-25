กองทัพเรือจัดเรือ 3 ลำ อำนวยความสะดวก ปชช.จากเหตุ ถ.สามเสน ทรุด

น.อ.วริษฐ์ ปจิฮี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ถนนทรุดหน้าบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากการขุดเจาะใต้ดินที่อาจส่งผลให้ท่อประปาแตกและเกิดโพรงใต้ดิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผิวดินทรุดตัวลงอย่างฉับพลัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง กองทัพเรือจึงเตรียมส่งเรือโดยสารจำนวน 3 ลำ เข้าสนับสนุนการขนส่งผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้การสัญจรเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
โดยให้บริการ รับ-ส่ง ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากท่าเรือพายัพ-ท่าเรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) – ท่าเรือเทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
กองทัพเรือย้ำว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการดำเนินการว่า จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองทัพเรือโดยตรง ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1696