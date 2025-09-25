สภาฯ เคาะ! แถลงนโยบายรัฐบาล 29-30 ก.ย.นี้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สส. และ สว. พิจารณาแนวทางดำเนินการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการแถลงนโยบายรัฐบาล ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนส่งถึงประธานรัฐสภา ว่ามีความพร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังประชุม ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 29- 30 กันยายนนี้ โดยจะเริ่มอภิปรายในเวลา 09.00 น. ทั้งสองวัน แต่วันที่สองจะให้จบการอภิปรายในเวลา 18:00 น. เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีการประชุมนัดพิเศษต่อ โดยเวลาเป็นไปตามที่ตกลงกันซึ่งหากฝ่ายใดประท้วงก็จะหักเวลาของฝ่ายนั้น
ส่วนกรอบเวลาแบ่งเป็น คณะรัฐมนตรีบวกพรรคร่วมรัฐบาล 6 ชั่วโมง สว. 3 ชั่วโมง และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง ประธานอีก 1 ชั่วโมง แต่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่นับรวมเวลาตอนที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ขณะที่การประท้วงก็จะหักเวลาของแต่ละฝ่ายที่มีการประท้วง
สำหรับเวลาของฝ่ายค้านระหว่างพรรคประชาชน และ พรรคเพื่อไทย ตกลงกันอย่างไร นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ได้คุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วแม้จะไม่เข้าร่วม วิปฝ่ายค้านก็ได้แบ่งในสัดส่วนที่เหมาะสม เท่าๆ กัน คือ วิปฝ่ายค้าน 9 ชั่วโมง พรรคเพื่อไทย 6 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ในที่ประชุมวิปสามฝ่ายวันนี้ยังมีการหารือถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขณะนี้ 3 พรรคการเมือง คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และ พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นร่างมาแล้ว โดยจะประชุมกันวันที่ 14 – 15 ตุลาคมนี้