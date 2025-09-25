"สุชาติ" ลั่น! เตรียมขนทัพ สส. "กลุ่ม 16" ซบภูมิใจไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแกนนำกลุ่ม 16 กล่าวถึงความชัดเจนของกลุ่ม 16 จะไปสังกัดพรรคใด ว่า จริงๆ ชัดเจนนานแล้ว แต่ด้วยมารยาทและเพื่อนบางท่านยังสังกัดพรรคการเมืองเดิมอยู่ ที่จริงเราได้หารือกันหมดแล้ว ตนยืนยันว่า ตนและทีมงานผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย โดยส่วนตัวรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้ว และจริงๆ บ้านเราก็อยู่ติดกันมานาน ความผูกพันและสิ่งที่เราได้เห็นการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ตนได้รับโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนั้นนายอนุทิน เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเราทำงานด้านโควิด-19 มาด้วยกัน เรารู้ว่าท่านเป็นคนทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นคนมีฝีมือ
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราตระหนัก คือ เรื่องประเทศชาติบ้านเมือง และไม่มีผลประโยชน์ของตัวเอง พร้อมย้ำว่า เร็วๆ นี้ ตนและทีมงานแต่ละจังหวัดจะไปสมัครพรรคภูมิใจไทย เช่น จ.เพชรบุรี ครอบครัวอังกินันทน์ ซึ่งตนได้คุยกับนายก อบจ.เพชรบุรี แล้วเมื่อช่วงเช้า ซึ่งภรรยาของท่านก็เป็น สส. อยู่ด้วย และยังมีทีม สส. อีกหลายจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีแกนอยู่แล้วจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้กำลังประสานหารือกับนายอนุทิน และแกนนำของพรรคภูมิใจไทยอยู่ รอแค่วันเวลาเท่านั้น