กสทช.เช็กสัญญาณเน็ต-มือถือ ถ.สามเสน ใช้งานได้แล้ว 99.99%

กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสามเสนทรุด หลังพบสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตขัดข้องชั่วคราว โดยผู้ให้บริการทุกเครือข่ายได้ส่งทีมเฉพาะกิจและรถโมบายเข้าช่วยเหลือ ทำให้สัญญาณกลับมาใช้งานได้เกือบสมบูรณ์ 99.99% ส่วนอินเทอร์เน็ตบ้านมีการเสริมสัญญาณพิเศษ
ทั้งนี้ กสทช. กำชับเครือข่ายผู้ให้บริการเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมงดค่าบริการและเตรียมมาตรการโปรโมชันชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ย้ำผู้ป่วยและญาติสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือการไฟฟ้าฯ แจ้งล่วงหน้าหากต้องตัดไฟ เพื่อไม่ให้กระทบระบบสัญญาณ
ด้านโครงข่ายที่พาดผ่านอุโมงค์ใต้ถนนสามเสน ยังต้องรอให้กรุงเทพมหานคร การประปาฯ และการไฟฟ้าฯ จัดการระบบพื้นฐานก่อน และจะใช้โอกาสนี้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารใต้ดินให้เรียบร้อยควบคู่ไปด้วย