ประกาศด่วน! เตือน 3 อำเภอเมืองย่าโม ระวังน้ำล้นตลิ่ง-น้ำป่าไหลหลาก

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 24 กันยายน 2568 ถึงหน่วยงานทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ 32 อำเภอ แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 25 – 30 กันยายน นี้ ระบุว่า ขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอปักธงชัย ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา และบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ เฝ้าระวังน้ำหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 รวม 12 อ่าง ได้แก่ อ่างห้วยยาง อำเภอปักธงชัย อ่างลำเชียงสา อ่างบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว อ่างทับรั้ง อำเภอเทพารักษ์ อ่างลำเชียงไกร(ตอนบน) อำเภอด่านขนทด อ่างลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทยอ่างหนองกก อำเภอพระทองคำ อ่างห้วยยางพะไล อำเภอแก้งสนามนาง อ่างห้วยบง อำเภอชุมพวง อ่างห้วยสะกาด อำเภอพิมาย อ่างลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง และอ่างห้วยหิน อำเภอเสิงสาง
นอกจากนี้ ยังให้อำเภอทุกอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำดำเนินการขุดลอกเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และหากเครื่องจักรกลสาธารณภัยไม่เพียงพอให้ประสานกองอำนวยการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 นครราชสีมา โครงการชลประทานนครราชสีมา และหน่วยทหารในพื้นที่ต่อไป