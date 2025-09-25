วสท.-รฟม.ร่วมตรวจพื้นที่ สน.สามเสน พบรอยแยกอย่างมีนัย

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกันตรวจสอบภายในพื้นที่ สน.สามเสน รวมทั้งแฟลตที่พักด้วยการใช้ตลับเมตรวัดระยะรอยแยก เสาค้ำยันอาคาร โครงสร้าง สน. และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
เบื้องต้น ผศ.ดร.ธเนศ ยอมรับว่า จากการประเมินด้วยสายตาเช้าวันนี้พบว่ามีร่องรอยการแยกตัวจากพื้นจนเห็นได้ชัดอย่างมีนัย ส่วนจะมีอุปสรรคหรือผลกระทบในระยะยาวหรือไม่นั้น จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง
ส่วนการที่เสาเข็มของ สน. มีการชำรุดหรือขาด ตอนนี้มีเครื่องมือมาตรวจวัดแล้ว พบว่าอาคาร สน. มีเอียงเข้าหาฝั่งหลุม 2 มิลลิเมตร เนื่องจากเสาค้ำยันชำรุด จึงทำให้ไม่มีแรงค้ำยัน
ส่วนจะถึงขั้นทุบอาคารทิ้งหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ถ้าหากอาคาร สน. มีการพังทลายลง ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของแฟลตด้วย ทั้งนี้ ประชาชนอย่าเพิ่งกลับมาพักอาศัยในอาคารโดยเด็ดขาด