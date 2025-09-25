ฟิทช์ปรับลดเครดิตเรทติ้งไทย กดดันเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.12-32.14 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ (09.58 น.) หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ที่ 32.18 บาทต่อดอลลาร์ (อ่อนค่าสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 68) เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์
โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐ หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านส่งสัญญาณในเชิงระมัดระวังต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า ประกอบกับตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนสิงหาคม ของสหรัฐฯ ก็ปรับขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ข้อมูลส่งออกไทยเดือนสิงหาคม ที่เริ่มชะลอลง และการปรับมุมมองต่ออันดับเครดิตของไทย (Outlook) เป็น Negative จาก Stable ของ Fitch ก็อาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อเงินบาทด้วยเช่นกัน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.95-32.20 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน/ยอดขายบ้านมือสองเดือนสิงหาคม และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568