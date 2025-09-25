"พิพัฒน์" เข้ากระทรวงคมนาคมวันแรก ยันเดินหน้า "แลนด์บริดจ์"

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถือฤกษ์ 08.19 น. เข้าทำงานที่กระทรวงคมนาคมวันแรก โดยได้เข้าสักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ และศาลพระภูมิประจำกระทรวงคมนาคม ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีภารกิจขับเคลื่อนการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตนเองพร้อมนำนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เตรียมแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรมาปฏิบัติตาม ต้องยอมรับว่า รัฐบาลชุดนี้จะมีอายุเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นก่อนยุบสภา ดังนั้น โครงการอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านงบประมาณปี 2569 วันที่ 1 ตุลาคมนี้ สามารถนำไปใช้ได้เลย ขอให้ทุกคนช่วยกันเพราะถ้ามองจากจีดีพีช่วงนี้จะเห็นได้ว่า ไทยเราเติบโตช้าที่สุดในอาเซียน ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจะต้องรังสรรค์สร้างงานออกมา ต้องทำ ต้องสร้าง เพราะกระทรวงคมนาคมถือเป็นกระทรวงเกรด A++ ประเทศกำลังรอความหวังจากเรา
นายพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เวลาตนเองไปตรวจงานที่ต่างจังหวัด ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการตามมากันจำนวนมาก ขอให้ติดตามไปแค่หน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น ไม่อยากให้ถูกมองว่า ยกโขยงกันมาทำไมเยอะแยะ ส่วนปลัดกระทรวงคมนาคมไม่จำเป็นต้องตามตนเองไปตลอด ตนเองอยากขอหัวใจและขอแรงทุกคนในกระทรวงคมนาคมมาทำงานร่วมกัน
ขณะเดียวกัน นายพิพัฒน์ เปิดเผยถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่า จะนำเข้าหารือทันทีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้หลังจากนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งทราบว่าจะมีการแถลงนโยบายในวันที่ 29-30 กันยายนนี้
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมองว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สร้างภาระให้รัฐบาลต้องจ่ายชดเชยปีละ 20,000 ล้านบาท ส่วนเรื่องค่าทางด่วนในกรุงเทพมหานครก็จะนำมาศึกษาด้วย เพราะทุกวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครต้องจ่ายค่าทางด่วนในอัตราที่สูงมาก
สำหรับนโยบายแลนด์บริดจ์ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผ่านมาแล้วหลายรัฐบาล มีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้คัดค้าน แต่ยืนยันจะเดินหน้าต่อโครงการแลนด์บริดจ์ รวมทั้งโครงการรถไฟรางคู่ นครราชสีมา-หนองคาย นครสวรรค์-เชียงใหม่ และ ชุมพร-ปาดังเบซาร์ สงขลา
ขณะที่เรื่องถนนยุบตัวที่หน้าวชิรพยาบาล เป็นเรื่องทางเทคนิควิศวกรรม รอให้ทาง รฟม. เป็นผู้แถลง และเรื่องที่ดินเขากระโดง เป็นหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะไปดำเนินการตามกฎหมาย แต่ยืนยันจะมีการดำเนินคดีผู้บุกรุกครอบครองทั้ง 995 แปลง