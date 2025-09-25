นายกฯ นำ ครม.ศก.หารือสภาตลาดทุนไทย เร่งสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้น

นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าประชุมร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ในหัวข้อ "ข้อเสนอจากตลาดทุน เพื่อเสริมพลังภาครัฐ" โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธาน FETCO ให้การต้อนรับ
นายอนุทิน กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า ตั้งใจมาพบทุกคนถึงอาคารตลาดหลักทรัพย์ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รู้สึกตื่นเต้น เพราะทราบดีว่าจะได้มาพบกับกัลยาณมิตรที่ดี เพื่อนที่หวังดีต่อกันตลอดเวลา และความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนาไป แต่ละคนก็มีหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง แม้จะอยู่ในภาคเอกชน ตลาดทุน แต่พวกเราในฐานะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในทุกทาง ที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จมากที่สุด ท่านเป็นแหล่งระดมทุนให้กับประเทศ เป็นกลไกในการสร้างการเจริญเติบโตกับทางเศรษฐกิจว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับไหน เป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศ
ทั้งนี้ รัฐบาลหารือร่วมกับ FETCO ในหัวข้อ "ข้อเสนอทางตลาดทุนเพื่อเสริมพลังจากภาครัฐ" เพื่อดึงการลงทุนระยะยาว ซึ่งสภาธุรกิจตลาดทุนไทย มีข้อเสนอ 5 มาตรการสำคัญ เช่น ยกเว้นภาษีเงินปันผล การให้สิทธิหักภาษีลงทุน Thai ESG Fund และการปรับลดความเสี่ยงลงทุนในหุ้นไทย
นักวิเคราะห์มองว่า หากดำเนินนโยบายจริง จะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยกลับมามีเสถียรภาพ สร้างแรงดึงดูดนักลงทุนสถาบันและต่างชาติ ส่วนประเด็นค่าเงินบาทยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ที่รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการดูแลให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม