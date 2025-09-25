คนร้ายกราดยิง ตม.เมืองดัสลัส เทกซัส ผู้อพยพดับ 1 สาหัส 2

นายแคช ปาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลาง (เอฟบีไอ) ของสหรัฐฯ โพสต์ข้อความทาง X ว่า เกิดเหตุนายโจชัว จาห์น วัย 29 ปี กราดยิงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE) เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ส่งผลให้มีผู้อพยพเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 คน และยังกราดยิงรถตู้ไม่ติดป้ายทะเบียนอีกหนึ่งคัน ซึ่งจอดอยู่ใกล้กับอาคาร เมื่อเวลา 06.40 น. วานนี้ (24 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นมือปืนผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันฆ่าตัวตาย เบื้องต้นไม่พบเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ICE เสียชีวิต
นายปาเทล ยังได้โพสต์ภาพกระสุนปืน 5 นัด ที่ตำรวจยึดมาจากคนร้าย ซึ่งพบว่าเขียนที่ปลอกกระสุนว่า Anti-ICE หรือ ต่อต้านการปราบปรามคนเข้าเมือง ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ แม้ว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่จากการประเมินจากหลักฐานต่างๆ ในเบื้องต้น ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายมีเหตุจูงใจทางการเมือง
นายปาเทล ประณามการใช้ความรุนแรงกับหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ด้านกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก ระบุในแถลงการณ์ว่า 1 ใน 2 คนที่บาดเจ็บเป็นผู้อพยพชาวเม็กซิโก
นับเป็นเหตุโจมตีหน่วยงาน ICE ครั้งล่าสุดหลังเกิดขึ้นมาหลายครั้งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงเหตุยิงสำนักงาน ICE ในเมืองซานอันโตนิโอ (รัฐเทกซัส) ในเดือนก่อน เป็นผลพวงจากการที่เจ้าหน้าที่ ICE เดินหน้าจับกุมและเนรเทศคนลักลอบเข้าเมืองจำนวนมากตามนโยบายของรัฐบาลทรัมป์