"องอาจ"สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาฯ ยันพร้อมร่วมงานกับทุกฝ่าย

นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุธี พงษ์เพียรชอบ คณะทำงาน เดินทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ
โดยเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ "พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์" พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระพุทธรูปหน้า สอศ. และศาลปู่เจียม
จากนั้น นายองอาจ และคณะ ได้เดินทางเข้าห้องทำงานรัฐมนตรี โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายองอาจ กล่าวว่า การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน