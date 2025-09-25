"แพทองธาร" เผย "ทักษิณ" สุขภาพดีขึ้น เตรียมช่วยคุมงานลอกท่อ

เมื่อเวลา 09.00 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร เดินทางมาพร้อมนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงสระบุรีเหมารถเดินทางมารอให้กำลังใจ พร้อมถือป้ายให้กำลังใจนายทักษิณ ระบุข้อความว่า "คนเสื้อแดงสระบุรีรักนายกทักษิณ" ซึ่ง น.ส.แพทองธาร กล่าวก่อนเข้าเยี่ยมว่า วันนี้ไม่มีจดหมายจากหลานๆ เพราะเรือนจำมีมาตรการที่เปิดให้ไลน์คอลเยี่ยมได้สั้น ๆ
ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร และสามี ใช้เวลาเยี่ยมในเรือนจำประมาณ 1 ชั่วโมง และเปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมว่า นายทักษิณ มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น และบอกว่า ผบ.เรือนจำ จะให้ช่วยคุมงานลอกท่อ
สำหรับงานลอกท่อของนักโทษ ถือเป็นงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งนักโทษที่เข้าร่วมจะได้รับพิจารณาลดวันต้องโทษลงตามสัดส่วน