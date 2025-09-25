นายกฯ พร้อมลงพื้นที่ชายแดน-เร่งจ่ายเงินเยียวยา หลังแถลงนโยบาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงแผนลงพื้นที่ชายแดนเพื่อเยี่ยมประชาชน ว่า จะต้องไปด้วยตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมกำชับกองทัพและฝ่ายปกครองในพื้นที่ดำเนินการตามหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยย้ำจุดยืนการรักษาอธิปไตย ว่า จะไม่มีการเจรจาหากกัมพูชายังไม่ถอยกำลังออกจากชายแดน และการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา เช่น การขนอาวุธหนักและโดรนเข้ามา จะเป็นเหตุให้มาตรการเข้มข้นขึ้น ขณะเดียวกัน ยังคงปิดด่านชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
สำหรับเงินเยียวยาประชาชน นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลจะ เร่งจ่ายทุกประเภทหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และยืนยันว่าภายใน 4 เดือนจะทำเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบหรือสูญเสียอธิปไตยของชาติ
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังย้ำถึงการประชุม GBC และข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมใช้เหตุผลและหลักฐานชี้ให้ฝ่ายกัมพูชาทราบถึงความถูกต้องของการดำเนินการไทย
สำหรับความห่วงใยต่อประชาชนตามแนวชายแดน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ห่วงประชาชนทุกคนยิ่งกว่าตัวเอง และได้สั่งการให้เตรียมศูนย์อพยพและมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างเต็มที่