ครม.มอบ "บวรศักดิ์" กลั่นกรองร่างมติ-คดี-กฎหมาย ก่อนเสนอนายกฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ โดยที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องคดีหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
- ตรวจพิจารณาและรับรอง ร่างมติคณะรัฐมนตรี ก่อนแจ้งหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
- กลั่นกรองเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี เช่น การดำเนินคดีในศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้อง
- พิจารณาเรื่องกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด เพื่อให้การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีรอบคอบและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะจัดทำร่างมติทุกครั้งหลังการประชุม และส่งให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบและลงนามรับรองก่อนให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง