ผอ.ปภ.กทม.เผยภารกิจอุดทรายล้มเหลว! เหตุแท่นปูนทรุดถล่ม ขวางช่องอุโมงค์

นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า แผนการซ่อมแซมหลุมขนาดใหญ่ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลยังไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ หลังจากเมื่อวานนี้ (24 ก.ย.) กรุงเทพมหานครได้นำกระสอบทรายกว่า 50,000 ลูก หรือราว 500 ลูกบาศก์เมตร ลงไปอุดช่องว่างใต้ดิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดการทรุดตัวของดิน แต่ภารกิจต้องหยุดชะงักลงในช่วงเย็น เนื่องจากแท่นปูนขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นจุดจอดรถกระบะเกิดทรุดตัวถล่มลงมา กลายเป็นแผ่นปูนหนักกว่า 30 ตัน ขวางทางอุโมงค์ ทำให้กระสอบทรายไม่สามารถปิดช่องว่างได้สนิท
เจ้าหน้าที่จึงมีมติวางแผนใช้รถเครนขนาด 200 ตัน ยกแผ่นปูนออก แต่เนื่องจากตัวเครนมีน้ำหนักมาก จำเป็นต้องเสริมโครงค้ำยันด้านใต้เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนเริ่มปฏิบัติการ
สำหรับปัญหาท่อน้ำประปาแตกที่ทำให้เกิดน้ำค้างในพื้นที่นั้น ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. การประปานครหลวงได้เข้าซ่อมแซมจนสามารถหยุดน้ำไหลได้แล้ว และขณะนี้ยังไม่พบการสไลด์หรือทรุดตัวของดินเพิ่มเติม