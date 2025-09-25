รมว.ยุติธรรม ไม่หนักใจถูกจับจ้องคดีเขากระโดง-ฮั้ว สว. ยันไม่มีการเมืองแทรกแซง

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่า ไม่มีความกังวล ว่าไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงในวันที่ 29-30 กันยายนนี้
เมื่อถามว่าจะมีนโยบายในเรื่องการตรวจสอบคดีเขากระโดง และฮั้วเลือก สว. อย่างไร พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า ไม่มี เพราะดำเนินไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว ส่วนจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างไร พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า ก็กำชับตามกรอบอยู่แล้ว เพราะดำเนินการมาได้ระดับหนึ่งแล้ว
ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หรือไม่ พล.ต.ต.รุทธพล ยืนยันว่า จะไม่มีการเปลี่ยนตัว
เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่สังคมจับตาในเรื่องคดีดังกล่าว พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า ไม่หนักใจ ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและตามสมควร ยืนยันว่าจะไม่มีการเมืองแทรกแซง