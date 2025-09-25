รมว.พลังงาน ย้ำนโยบายเร่งด่วน ลดค่าพลังงาน – ผลักดันพลังงานสีเขียว

เมื่อเวลา 08.09 น. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานสักการะพระพรหม ณ ลานพระพรหม อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า ปลายปีเป็นช่วงที่ราคาพลังงานสูงขึ้น เบื้องต้นก็จะต้องดูและบริหารจัดการราคาพลังงานไม่ให้เป็นภาระให้กับประชาชน ซึ่งต้องดูในรายละเอียดว่าจะทำอะไรได้บ้าง แต่ต้องไม่เป็นภาระให้กับประชาชน ส่วนเรื่องนโยบายกว้างๆ อย่างอื่นก็จะสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งก็จะสนับสนุนพลังงานสีเขียว ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ บางโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนด้วย สนับสนุนพลังงานสีเขียว ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ
ส่วนการลดค่าไฟ 4 สตางค์ต่อหน่วย ต้องไปดูในรายละเอียด ซึ่งหลักการก็คือจะไม่ให้ค่าพลังงานเป็นภาระประชาชน ส่วนเรื่องอื่นๆ ต้องหารือกับนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานก่อน เนื่องจากทราบว่ามีเรื่องรอการพิจารณาอยู่พอสมควร เมื่อแถลงนโยบายเสร็จสิ้นก็จะเข้าไปดูและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงแผน PDP ฉบับใหม่ การแต่งตั้งผู้บริหารในหน่วยงานที่ยังค้างอยู่ เช่น กฟผ. กกพ. และกองทุนน้ำมัน ก็จะทยอยพิจารณา แต่ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญ และต้องดูรายละเอียด
นายอรรถพล ย้ำว่า คงต้องใช้นโยบายที่ว่าดูแลประชาชนระยะสั้นให้ดี และวางรากฐานสำหรับความมั่นคง ความยั่งยืนของพลังงานในระยะยาวไปด้วย ฉะนั้นงานหลายอย่างบางงานก็จะเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงให้ประเทศในระยะยาว จะต้องเข้าไปเริ่มต้น และทำให้เกิดขึ้นจะได้มีผลในนะยาย ส่วนในระยะสั้นก็จะไม่ให้ค่าพลังงานเป็นภาระของพี่น้องประชน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโครงการโซลาร์ประชาชน 1,500 เมกกะวัตต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เป็นหนึ่งในโครงการพลังงานสีเขียวที่รัฐบาลจะสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ส่วนจะรื้อโครงการใดหรือไม่ ต้องดูในรายละเอียด