"รมต.สันติ" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบฯ พร้อมลุยงานหลังแถลงนโยบาย

เมื่อเวลา 07.42 น.นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ขึ้นไปไหว้พระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นลงมาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตาศาลยายประจำทำเนียบรัฐบาล
จากนั้น นายสันติ กล่าวถึงนโยบายการปราบบุหรี่ไฟฟ้า ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า ขณะนี้คงต้องรอให้มีการแถลงนโยบายก่อน โดยหลังจากที่มีการแถลงนโยบายแล้วก็จะรีบดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ทีมงานได้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว และอย่างที่ทราบว่า บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นปัญหาอยู่ แต่ขอให้มีการแถลงนโยบายก่อน
เมื่อถามว่า มีแนวคิดจะผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า วันนี้ยัง ขอรอแถลงนโยบายก่อน
นอกจากนี้ เมื่อถามว่าส่วนตัวมีเรื่องอะไรอยากผลักดันหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่ง รอแถลงนโยบายก่อน