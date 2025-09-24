xs
นายกฯ นำ ครม.ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง