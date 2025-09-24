ญี่ปุ่นย้ำการประกาศรับรองปาเลสไตน์ ขึ้นกับจังหวะเวลา พร้อมเร่งปฏิรูปองค์กรบริหาร

นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ของญี่ปุ่น กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA)ครั้งที่ 80 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ถึงกรณียังไม่ประกาศรับรองปาเลสไตน์ ว่า จุดยืนของญี่ปุ่นเรื่องการสนับสนุนการแก้ปัญหาดินแดนพิพาทอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ตามหลักการ 2 รัฐ ย้ำว่า การที่ญี่ปุ่นรับรองรัฐปาเลสไตน์ เป็นเพียงเรื่องของจังหวะเวลาเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตั้งคำถามว่าการรับรองของญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นหรือไม่
นายอิชิบะ ระบุว่า การที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอล เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในเขตฉนวนกาซา ซึ่งทำให้สาธารณชนทั่วโลกรู้สึกเศร้าใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ รัฐปาเลสไตน์จะต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงและอย่างสันติในระยะยาว เคียงคู่กับอิสราเอล พร้อมทั้งเรียกร้องให้ปาเลสไตน์ปฏิรูปองค์กรบริหาร รวมถึงการจัดตั้งระบบการปกครองที่จะสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมระหว่างประเทศว่าปาเลสไตน์สามารถจะบริหารประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ สมกับสถานะการเป็นรัฐที่สมบูรณ์ในอนาคต
