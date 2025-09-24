โฆษก ทบ.แจงเลื่อนประชุม RBC เหตุยังอยู่ในขั้นปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่ง

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกองทัพบก (โฆษก ทบ.) กล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) กองทัพภาคที่ 1 ว่า มีปัจจัยการเลื่อนอยู่ 2 ประเด็น การปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งภายใน ทบ. โดยเฉพาะระดับแม่ทัพภาค ต้องมีการรับส่งหน้าที่ ซึ่งจะมีผลภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อีกทั้งสถานการณ์ในพื้นที่ยังปฏิบัติไม่ได้ตามกรอบที่ตกลงกันไว้ เช่น บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยังมีความขัดแย้งเรื่องมวลชนกัมพูชา ยังไม่มีความเรียบร้อย
ส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเรื่องการกำหนดหัวข้อ การพูดคุย อีกทั้งการให้ข่าวสารที่ออกมา ทางฝ่ายกัมพูชายังมีการบิดเบือน ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการเจรจาไม่ราบรื่น
