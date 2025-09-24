จนท.เร่งหย่อนถุงกระสอบทรายกว่า 10 คันรถ หวังอุดท่อระบายน้ำที่แตกในหลุมยุบยักษ์

ความคืบหน้าเหตุการณ์ถนนทรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนั้น เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงนำถุงกระสอบทรายมากกว่า 10 คันรถ มาหย่อนลงไปในหลุมที่ยุบตัวลง เพื่อให้กระสอบทรายเหล่านี้ ไปอุดท่อระบายน้ำที่แตก ไม่ให้น้ำไหลซึมเข้าไปในดินเพิ่มเติม และป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังนำรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำ จากสำนักงานการงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง เข้ามาที่จุดเกิดเหตุ เพื่อทำการสูบน้ำออกจากหลุมให้ได้มากที่สุดด้วย
ส่วนการป้องกันไม่ให้ดินถล่มเพิ่มเติมนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำแผ่นเหล็ก ชนิดเหล็กชีทไพล์ เป็นแผ่นเหล็กที่มีเขี้ยวล็อก ตอกลงดินให้เป็นแนวตั้ง เพื่อสร้างกำแพงป้องกันดินสไลด์
