รฟม.หารือ คค.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุถนนทรุดหน้า รพ.วชิระให้เร็วที่สุด

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้หารือกับกระทรวงคมนาคม เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมเข้าร่วมตรวจสอบด้วย เช่น สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม พร้อมกันนี้ จะกำหนดมาตรการ และวิธีการในคืนสภาพพื้นที่ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ในการก่อสร้างต่อไป
อย่างไรก็ตาม จะเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด
