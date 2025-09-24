xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +5.21 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 38,563.93 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (24 ก.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,278.41 จุด ปรับขึ้น 5.21 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.41 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 38,563.93 ล้านบาท