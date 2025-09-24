"สุชัชวีร์" เตือนเร่งอุดช่องอุโมงค์รถไฟฟ้า หวั่นอาคารของ สน.สามเสน ทรุดตัวจากดินไหล

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า จุดดังกล่าวเกิดจากดินไหลเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นบริเวณของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิระ แม้ตัวอุโมงค์ยังถือว่าแข็งแรงและปลอดภัย แต่สถานการณ์น่ากังวล เพราะดินกำลังไหลเป็นรูปกรวยจากฝั่งสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลงสู่อุโมงค์ หากไม่สามารถอุดช่องอุโมงค์ที่ดินไหลได้โดยเร็ว ไม่ว่าจะจากภายนอกหรือภายใน ดินจะยังคงไหลลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะหากมีฝนตกลงมาจะยิ่งเร่งการไหลของดินมากขึ้น
นายสุชัชวีร์ ยังแสดงความเป็นห่วงอาคารของ สน.สามเสน ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดยระบุว่า พบการยุบตัวลึกถึงระดับใต้ดินกว่า 20 เมตร ซึ่งอาจกระทบโครงสร้างภายในของอาคาร หากดินไหลเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ตัวอาคารทรุดลงได้
อย่างไรก็ตาม อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลวชิระยังปลอดภัย เนื่องจากเป็นอาคารตอกเสาเข็มลึกที่อยู่ต่ำกว่าระดับอุโมงค์ และมีผนังกั้นดินเสริมความมั่นคงไว้ด้วย เช่นเดียวกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิระ ที่ยังแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม
นายสุชัชวีร์ ยังแสดงความเป็นห่วงอาคารของ สน.สามเสน ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดยระบุว่า พบการยุบตัวลึกถึงระดับใต้ดินกว่า 20 เมตร ซึ่งอาจกระทบโครงสร้างภายในของอาคาร หากดินไหลเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ตัวอาคารทรุดลงได้
อย่างไรก็ตาม อาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลวชิระยังปลอดภัย เนื่องจากเป็นอาคารตอกเสาเข็มลึกที่อยู่ต่ำกว่าระดับอุโมงค์ และมีผนังกั้นดินเสริมความมั่นคงไว้ด้วย เช่นเดียวกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิระ ที่ยังแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม