ตร.เจ้าของรถตกถนนทรุดรับกังวล แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ร.ต.อ. รัชฏ์วิทย์ สิทธิโชค รองสว.จร.สน. สามเสน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุ และยังเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย ที่รถยนต์ส่วนตัวได้ตกลงไปในหลุมถนนทรุดตัวด้วย เปิดเผยว่า รถของตน เป็นรถโตโยต้า Altis สีบรอนซ์เงิน ลงตกไปในหลุม ซึ่งตอนเกิดเหตุ ตนเองยืนอำนวยการจราจรอยู่ ส่วนรถจอดอยู่หน้า สน. พอเกิดเหตุ รถก็ตกลงไปข้างล่างเรียบร้อย

ทั้งนี้ ยอมรับว่า กังวล เพราะของอยู่ในรถทั้งหมด ซึ่งเห็นว่ากู้ภัยกำลังกู้ซากรถขึ้นมา ก็กำลังลุ้นว่าของข้างในจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่ถึงแม้รถจะตกลงไป ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน เพราะเข้าเวรเช้าพอดี