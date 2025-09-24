นายกฯ คาดใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ซ่อมถนนสามเสนทรุดตัวหน้า รพ.วชิระ ยันจะเร่งให้เร็วสุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขความเสียหายอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นช่วงถนนที่เชื่อมต่อกันหลายจุด และย้ำว่า การซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์และถนนให้กลับสู่สภาพปกติเต็มรูปแบบ น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี
ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แต่การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้เวลาตามขั้นตอนวิศวกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าเสถียรภาพถนนจะยั่งยืน
