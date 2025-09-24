กปน.แจ้งพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล จากเหตุถนนทรุดเป็นหลุมใหญ่หน้า รพ.วชิระ

การประปานครหลวง กปน. โพสต์ถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล จากกรณีถนนทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิระ และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ว่า การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ส่งผลให้ท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ได้รับความเสียหาย และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ (24 ก.ย.) เป็นต้นไป ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
1. ถนนทหาร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงท่าเรือเกียกกาย
2. ถนนสามเสน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางซื่อ ถึงคลองรอบกรุง
3. ถนนเตชะวณิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกสะพานแดง
4. ถนนพระรามที่ 5 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกสุโขทัย
5. ถนนเทอดดำริ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่คลองประปา ถึงซอยระนอง 1
6. ถนนนครไชยศรี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกราชวัตร ถึงท่าเรือพายัพ
7. ถนนอำนวยสงคราม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเกษะโกมล ถึงแยกบางกระบือ
8. ถนนราชสีมา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกตัดถนนอำนวยสงคราม
9. ถนนพิชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกขัตติยานี ถึงสามแยกพิชัย
10. ถนนสุโขทัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสุโขทัย ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
11. ถนนเขียวไข่กา ถนนดาวข่าง ถนนขาว ถนนสังคโลก
12. ถนนราชวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
13. ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
14. ถนนประชาธิปไตย ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงคลองรอบกรุง
15. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
16. ถนนราชินี ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
17. ถนนรามบุตรี ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ถนนข้าวสาร
18. ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
19. ถนนตะนาว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสิบสามห้าง ถึงแยกคอกวัว
20. ถนนกรุงเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกตัดถนนราชสีมา
21. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์
22. ถนนท่าเกษม ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรพงษ์
ทั้งนี้ เบื้องต้น กปน. ได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำโดยปรับการผันน้ำจากพื้นที่รอบข้างเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบ หากประสบปัญหาจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
1. ถนนทหาร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงท่าเรือเกียกกาย
2. ถนนสามเสน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางซื่อ ถึงคลองรอบกรุง
3. ถนนเตชะวณิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกสะพานแดง
4. ถนนพระรามที่ 5 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกสุโขทัย
5. ถนนเทอดดำริ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่คลองประปา ถึงซอยระนอง 1
6. ถนนนครไชยศรี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกราชวัตร ถึงท่าเรือพายัพ
7. ถนนอำนวยสงคราม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเกษะโกมล ถึงแยกบางกระบือ
8. ถนนราชสีมา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกตัดถนนอำนวยสงคราม
9. ถนนพิชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกขัตติยานี ถึงสามแยกพิชัย
10. ถนนสุโขทัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสุโขทัย ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
11. ถนนเขียวไข่กา ถนนดาวข่าง ถนนขาว ถนนสังคโลก
12. ถนนราชวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
13. ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
14. ถนนประชาธิปไตย ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงคลองรอบกรุง
15. ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
16. ถนนราชินี ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
17. ถนนรามบุตรี ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ถนนข้าวสาร
18. ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
19. ถนนตะนาว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสิบสามห้าง ถึงแยกคอกวัว
20. ถนนกรุงเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกตัดถนนราชสีมา
21. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์
22. ถนนท่าเกษม ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรพงษ์
ทั้งนี้ เบื้องต้น กปน. ได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำโดยปรับการผันน้ำจากพื้นที่รอบข้างเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบ หากประสบปัญหาจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง