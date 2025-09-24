ทำเนียบฯ คึกคัก รอรับ ครม.ใหม่ "อนุทิน" ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ 6 โมงเย็นนี้

บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (24 ก.ย.) เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเตรียมสถานที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาล ทั้งตัดหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้ว ติดตั้งสแตนด์ สำหรับให้ช่างภาพถ่ายรูปหมู่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ โดยมีกำหนดการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันในเวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี เพื่อตรวจโควิด-19 ด้วย และถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว
จากนั้น เวลา 15.30 น. คณะรัฐมนตรีจะถ่ายภาพหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่ในเวลา 16.00 น. จะออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน และเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในเวลา 18.00 น.
ทั้งนี้ เมื่อจบขั้นตอนพิธีการแล้ว คณะรัฐมนตรีทั้งหมด จะเดินทางกลับมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งวาระสำคัญที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ด้วยร่างนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา การแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน และจะมีการเสนอแต่งตั้ง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
