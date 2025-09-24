สนค.เผยส่งออกไทย ส.ค.68 ขยายตัว 5.8% มีมูลค่ากว่า 27 หมื่น ล.ดอลลาร์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่า 27,743.2 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 5.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวที่ 5.4 เปอร์เซ็นต์ การนำเข้า มีมูลค่า 29,707.6 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 15.8 เปอร์เซ็นต์ ดุลการค้า ขาดดุล 1,964.4 ล้านดอลลาร์
ส่วนภาพรวม 8 เดือนแรกของปี 2568 นั้น การส่งออก มีมูลค่า 223,175.8 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 13.3 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 224,880.3 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 11.3 เปอร์เซ็นต์ ดุลการค้า ขาดดุล 1,704.5 ล้านดอลลาร์
