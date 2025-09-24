ผู้ว่าฯ สระแก้ว โยนทหารกำหนดแนวทางแก้ปัญหาหนองหญ้าแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงปัญหาบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยระบุว่า การผลักดันต้องถามทางทหาร ว่าจะเอาอย่างไร
ส่วนกระแสข่าว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยพูดว่าบ้านหนองหญ้าแก้วเป็นของฝั่งกัมพูชานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยืนยันยึดปัจจุบัน ต้องเคารพเส้นแนวเขตเส้นอ้างสิทธิ์หรือไม่ ต้องฟังกองทัพไทยแถลง โดยเฉพาะกรมแผนที่ทหาร ต้องยืนยันกันไปตามระดับชาติ
ส่วนกระแสข่าว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยพูดว่าบ้านหนองหญ้าแก้วเป็นของฝั่งกัมพูชานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยืนยันยึดปัจจุบัน ต้องเคารพเส้นแนวเขตเส้นอ้างสิทธิ์หรือไม่ ต้องฟังกองทัพไทยแถลง โดยเฉพาะกรมแผนที่ทหาร ต้องยืนยันกันไปตามระดับชาติ