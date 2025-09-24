xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สระแก้ว โยนทหารกำหนดแนวทางแก้ปัญหาหนองหญ้าแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงปัญหาบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยระบุว่า การผลักดันต้องถามทางทหาร ว่าจะเอาอย่างไร

ส่วนกระแสข่าว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยพูดว่าบ้านหนองหญ้าแก้วเป็นของฝั่งกัมพูชานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยืนยันยึดปัจจุบัน ต้องเคารพเส้นแนวเขตเส้นอ้างสิทธิ์หรือไม่ ต้องฟังกองทัพไทยแถลง โดยเฉพาะกรมแผนที่ทหาร ต้องยืนยันกันไปตามระดับชาติ