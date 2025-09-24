xs
อดีตบิ๊กข่าวกรอง เผย“น้องธนาธร”ไม่รอดคุก 6 เดือน คดีสินบนที่ดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ภาพข่าว“น้องธนาธร”ไม่รอดคุก 6 เดือน คดีสินบนที่ดิน พร้อมระบุว่า อาจจะช้า​ แต่มานะ สุดท้ายศาลไม่รอลงอาญา