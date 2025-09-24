“กทม. - รบ.”บูรณาการรับมือดินสไลด์หน้า รพ.วชิระ พร้อมเร่งหาสาเหตุและฟื้นฟูโดยเร็ว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดินสไลด์และถนนทรุดตัว บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการทรุดตัวของถนนอันเนื่องมาจากการสไลด์ของดินในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายจำกัดอยู่ในส่วนของทรัพย์สิน โดยอาคารโรงพยาบาลวชิระไม่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ได้อพยพเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอาคาร สน.สามเสน รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว
ทั้งนี้ รัฐบาลได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รพ.วชิระ ขอปิดให้บริการผู้ป่วยนอกชั่วคราว 1–2 วัน และประสานเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งของ กทม. และกระทรวงสาธารณสุข อาทิ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และ รพ.กลาง เพื่อรองรับการรักษาประชาชน
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า รฟม.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลความเสียหายและตรวจสอบสาเหตุ พร้อมเชิญวิศวกรรมสถานฯ สภาวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักการโยธา กทม. และสถาบันวิชาการด้านวิศวกรรม เข้ามาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุโดยละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ คืนสภาพถนน และซ่อมแซมโครงสร้างโดยเร็ว
ด้าน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ กทม. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตั้งแต่การประปานครหลวง โดยตัดท่อประปาหลักก่อน การไฟฟ้านครหลวง ตัดไฟและตัดสายไฟที่เสาล้มลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้สายดึงเสาไฟต้นอื่นล้มลงเพิ่มเติม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็เร่งอุดอุโมงค์เพื่อไม่ให้ดินสไลด์เพิ่มเติม รวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับ กทม. ประเมินความปลอดภัยอาคาร
“สถานการณ์ที่น่ากังวลตอนนี้ คือ บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และตึกแถวที่ยังเป็นเขตอันตราย ต้องมีการควบคุมไม่ให้ประชาชนเข้ามาในรัศมี 100 เมตรจากจุดดินสไลด์ ประการต่อมาที่ต้องระวัง คือ ฝน เพราะหากมีฝนตกลงมา จะทำให้เกิดการชะล้างดินทำให้ดินสไลด์มากขึ้น โดยสำนักการระบายน้ำจะดำเนินการในเรื่องการระบายน้ำโดยเร็ว ในระหว่างที่ รฟม. เร่งอุดอุโมงค์” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
ในส่วนของ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ บริเวณสถานีวชิรพยาบาล ซึ่งมีโครงสร้างอุโมงค์ซ้อนกัน 2 ชั้น เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินและน้ำใต้ดินบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับผนังสถานี ส่งผลให้ถนนทรุดตัว พร้อมยืนยันว่า รฟม. จะเร่งแก้ไขและรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
ขณะที่ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า รพ.วชิระหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกชั่วคราวในวันที่ 24–25 ก.ย. 68 ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังให้บริการตามปกติ โดยโรงพยาบาลมีระบบไฟฟ้าสำรองเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนน้ำจากการประปานครหลวงแล้ว