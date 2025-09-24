กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหลหลายพื้นที่จากเหตุถนนทรุดตัว

การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ส่งผลให้ท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ได้รับความเสียหาย และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในวันนี้ (วันพุธที่ 24 กันยายน 2568) ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• ถนนทหาร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงท่าเรือเกียกกาย
• ถนนสามเสน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางซื่อ ถึงคลองรอบกรุง
• ถนนเตชะวณิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกสะพานแดง
• ถนนพระรามที่ 5 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกสุโขทัย
• ถนนเทอดดำริ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่คลองประปา ถึงซอยระนอง 1
• ถนนนครไชยศรี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกราชวัตร ถึงท่าเรือพายัพ
• ถนนอำนวยสงคราม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกเกษะโกมล ถึงแยกบางกระบือ
• ถนนราชสีมา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกตัดถนนอำนวยสงคราม
• ถนนพิชัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกขัตติยานี ถึงสามแยกพิชัย
• ถนนสุโขทัย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสุโขทัย ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
• ถนนเขียวไข่กา #ถนนดาวข่าง #ถนนขาว #ถนนสังคโลก
• ถนนราชวิถี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
• ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
• ถนนประชาธิปไตย ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงคลองรอบกรุง
• ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
• ถนนราชินี ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
• ถนนรามบุตรี #ถนนไกรสีห์ #ถนนตานี #ถนนข้าวสาร
• ถนนดินสอ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
• ถนนตะนาว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสิบสามห้าง ถึงแยกคอกวัว
• ถนนกรุงเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกตัดถนนราชสีมา
• ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์
• ถนนท่าเกษม #ถนนพระอาทิตย์ #ถนนพระสุเมรุ #ถนนจักรพงษ์
กปน. ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ โดยเบื้องต้นได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำโดยปรับการผันน้ำจากพื้นที่รอบข้างเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบ ทั้งนี้ หากประสบปัญหาจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2568
การประปานครหลวง