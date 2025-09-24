คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยันโครงสร้างอาศารไม่ได้รับผลกระทบ -ปรับแนวทางการให้บริการ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง รายงานสถานการณ์ผิวจราจรทรุดตัวบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ฉบับที่ 1)
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน วันที่ 24 กันยายน 2568 เมื่อเวลาประมาณ 07.13 น. ซึ่งขณะนี้ทางคณะฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์ ซึ่งโครงสร้างของอาศารไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ทางคณะฯ ขอปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการดังนี้
1. งดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท คลินิกปฐมภูมิเขตเมืองวชิรพยาบาล และคลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2568
2. สามารถให้บริการผ่าตัดได้ในกรณีที่จำเป็น
3. ผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารเพชรัตน์ ชั้น G
4. ปิดบริการอาคารที่ปังกรรัศมีโชติ รวมถึงที่จอดรถชั้นใต้ดินอาคารที่ปังกรรัศมีโชติ
โดยผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ความสำคัญกัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการและจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และจะจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 098-855-5560
(ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สรุปข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 11.30 น.